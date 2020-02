Nathanaël Frenoy : "Jouer et aider le FC Liège"

Durant ce mercato hivernal, le matricule 4 a enregistré l'arrivée en prêt du jeune défenseur âgé de 20 ans en provenance du Standard.

Nathanaël Frenoy est venu renforcer les rangs des Sang et Marine durant ce mois de janvier."Heureux d'être ici, j'espère avoir plus de temps de jeu à Liège qu'à Maastricht. Je jouais là-bas en début de saison puis le coach a fait d'autres choix en misant plus sur l'expérience et m'a sorti de l'équipe. Puis je me suis blessé", explique le défenseur âgé de 20 ans avant d'expliquer comment il a atterri à Rocourt. "Je n'allais pas beaucoup jouer à Maastricht en deuxième partie de saison et nous avons discuté avec le Standard pour trouver une solution. Et me voilà au FC Liège", souligne le joueur prêté par les Rouches.

Le fait d'évoluer en D1 Amateurs n'a pas été un frein pour Frenoy. "Je suis encore jeune et j'ai envie de jouer. Puis c'est une bonne série au sein de laquelle je veux apprendre. J'ai quasiment plus d'entraînements ici qu'à Maastricht, pensionnaire de division 2 néerlandaise", précise-t-il avant d'évoquer le fait de passer du Standard au FC Liège. "J'ai vu les réactions des supporters sur les réseaux sociaux. Une grande rivalité entre les deux clubs. Je viens aider les Sang et Marine. Ce que je peux apporter ? Je peux évoluer en défense centrale ou sur le flanc. J'ai de la vitesse et je peux apporter du dynamisme et de l'intensité dans le jeu", a conclu Nathanaël Frenoy qui s'est dit prêt pour le match face à Deinze dimanche si Drazen Brncic fait appel à lui.