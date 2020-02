Cologne s'impose face à Freiburg, Bornauw buteur !

Classé à trois petits points de la zone rouge avant la rencontre, Cologne se devait de prendre les trois points à domicile afin de se donner de l'air. C'est chose faite, Cologne a accompli sa mission et avec la manière.

Titulaire, l'ancien Mauve Sebastiaan Bornauw montrait la marche à suivre en ouvrant le score (29e) suite à un cafouillage dans la surface.

Après la pause, Córdoba (55e) doublait la mise avant qu'Ehizibue puis Jakobs ne participent à la fête dans les arrêts de jeu.

WHAT A WIN! WHAT A FINISH! WHAT A FEELING!



THE THREE POINTS ARE STAYING IN KÖLN - AGAIN!

___

4:0 #KOESCF #effzeh pic.twitter.com/JH5QdOXXCU