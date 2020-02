Mohamed Soumaré : " Très content de rejouer "

Blessé à la cheville, Mohamed Soumaré n'a pas ménagé ses efforts pour revenir dans le parcours. Il a joué dix minutes contre Lommel

Privé des terrains depuis plus de deux mois en raison d’une vilaine blessure à la cheville - rupture d’un ligament - Mohamed Soumaré (23 ans) a effectué son retour à l’occasion du déplacement à Lommel. L’entraîneur Christian Bracconi l’a fait monter au jeu à dix minutes du coup de sifflet final. C’était la surprise du chef. Aligné sur le flanc droit en milieu de terrain, il a fait le job. Sans plus. « Je n’étais pas en vacances », sourit le principal intéressé. Son retour s’effectue plus tôt que prévu. « Oui. Avec l’aide des kinésithérapeutes, j’ai beaucoup travaillé. » Il a signé son retour en écopant d’une carte jaune qui le privera du match face à l’Union Saint-Gilloise samedi prochain (20h30). C’est comme çà.

« Il n’est pas évident de rentrer dans un tel match (d’hommes) mais, n’empêche, je suis très content. La cheville a tenu. » À défaut de ravir la totalité de l’enjeu, Virton se contente d’un point. « Il est important d’avoir préservé le zéro. En début de saison, nous aurions peut-être encaissé et perdu. C’est le contraire. Le groupe a mûri. J’espère enchaîner pour retrouver le rythme. Les sensations bonnes sinon le coach ne m’aurait pas été convaincu de me reprendre. » Il reste quatre journées (USG, Lokeren, Westerlo et OHL) pour remporter la tranche. « Pourquoi ne pas aller chercher quelque chose ? » Plusieurs formations raisonnent de la sorte.