"Il n'y a qu'un Diable qui peut faire ça": Raman revient sur sa chevauchée et... l'Euro

Auteur d'une chevauchée décisive, mardi soir, en Coupe d'Allemagne, Benito Raman se verrait bien grappiller une place dans le groupe de Roberto Martinez pourr l'Euro, mais il ne va pas le crier haut et fort.

Dans un match compliqué, au cours duquel Schalke a été mené 0-2 et s'en est finalement sorti à la 115e minute, c'est Benito Raman qui a endossé le costume du héros. "Tu entends le stade vibrer et un quotidien allemand a même écrit que le stade avait tremblé. Donc je peux imaginer que ce but a suscité un énorme soulagement dans les tribunes", sourit-il au micro de VTM.

L'Euro? Je peux être une bonne option.

Un but qui n'aura sans doute pas échappé à Roberto Martinez... "Ce but-là, je ne vois qu'une seule personne capable de faire ça chez les Diables, c'est Romelu. Mais lui, est un vrai attaquant, ce que je ne suis pas."

Et pas question pour Benito Raman de se présenter comme le back-up de l'attaquant numéro 1 des Diables, même s'il pense qu'il pourrait apporter quelque chose de plus aux Diables sur la route du titre européen. "Il y a d'autres véritables attaquants qui sont devant moi dans la hiérarchie. Mais tu ne sais jamais comment un match va tourner et si je suis avec, dans quelles situations je vais pouvoir aider. Mais je pense que je peux être une bonne option..."