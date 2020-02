Pas encore capé avec les Diables, mais il y croit: "L'Euro reste l'objectif"

Au contraire, par exemple, de Benito Raman, Yari Veschaeren ou Dennis Praet, Leandro Trossard n'a pas encore joué avec les Diables. Mais il rêve de l'Euro et peut compter sur la confiance de Roberto Martinez...

Si Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku (pour ne citer qu'eux...) sont certains de faire partie de la sélection de Roberto Martinez pour l'Euro 2020, derrière eux la concurrence offensive s'aiguise. Et, même s'il est conscient du nombre de joueurs qui postulent, Leandro Trossard y croit. "C'est mon objectif d'aller à l'Euro", explique-t-il à Play Sports.

J'ai eu une discussion avec Roberto Martinez et il compte sur moi.

Et il a d'ailleurs reçu des signaux positifs du sélectionneur. "Malheureusement, j'étais blessé lors du dernier rassemblement, mais j'ai discuté avec Roberto Martinez et il compte quand même sur moi. C'est à moi de me montrer avec Brighton d'ici la fin de la saison."

Fabuleux avec Genk la saison dernière, le Limbourgeois avait gratté sa première sélection en septembre 2018. Il en a obtenu une autre en début de saison. Mais les blessures sont souvent tombées au plus mauvais moment, et il attend toujours sa première cap.