Romelu préface ses retrouvailles avec Zlatan : "Il m'a énormément aidé à l'époque"

Jour de derby en Lombardie et de retrouvailles pour Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic.

Les deux hommes s’étaient croisés à Manchester United, et, s’ils n’ont même pas passé une saison ensemble (le Suédois avait signé au LA Galaxy en mars), Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ont visiblement très vite sympathisé. "Nous avons tous les deux eu nos difficultés dans notre jeunesse. Et il n’a pas fallu grand-chose pour que ça match entre nous deux", confirme le Belge au Laatste Nieuws.

Et la personnalité de Zlatan Ibrahimovic a particulièrement marqué le Diable Rouge. "En dehors du terrain, c’est l’un des trois joueurs les plus intelligents que j’ai rencontré. Peu le savent, mais il m’a énormément aidé à l’époque."

Mais Romelu Lukaku insiste, Zlatan Ibrahimovic a le caractère des grands. "C’est un champion! Et ‘c’est un chien’ comme on dit. Il n’abandonne jamais. J’ai toujours écouté ses conseils.” Mais le Diable le sait, il n’y aura pas de place pour l’amitié ce soir, car l’Inter a une occasion unique de revenir à hauteur de la Juventus en tête de Serie A.