Napoli : la pire saison depuis 2007, la Premier League fait le forcing sur Mertens

Naples vit sa pire saison en Serie A depuis celle de 2007-2008. Gattuso peut s'inquiéter ; les chiffres sont dramatiques.

11ème du classement à douze points des places qualificatives pour la Ligue des Champions, et ce après 23 matchs. Une telle déroute n'était plus arrivée au Napoli depuis 12 ans. Cette saison-là, ils avaient également pris 30 points en 23 matchs.

Et jouer à domicile ne rend pas les Napolitains plus performants ; leur bilan au San Paolo n'est que de 14 points pris sur 36. Dernière statistique révélatrice : la défense du sud de l'Italie a déjà encaissé 33 goals en Serie A cette saison.

Dries Mertens participe à cette crise sportive, même s'il est souvent blessé ces dernières semaines. Mais le Diable Rouge arrive en fin de contrat cet été. Plusieurs clubs se montrent de plus en plus intéressés. Ce mardi, Marca annonce que, après Chelsea, ce sont Arsenal et Manchester United qui feraient le forcing pour s'offrir les services du petit napolitain.