Après s'être moqué d'une personne en situation d'handicap, un arbitre retrouve la Premier League

Bobby Madley est le nom de l'arbitre qui était suspendu par les autorités anglaises. La raison ? Il s'était moqué d'une personne en situation d'handicap.

En 2018, Madley avait réalisé une vidéo d’une personne qui présentait une déficience de la marche occupée de réaliser un jogging. Il avait commenté sa vidéo par ces mots : « J’ai une chance de gagner la course des parents cette année », avant de la partager avec ses amis.

Les Anglais ont beau être connus pour leur humour décalé, cette moquerie n’était pas passée ; les autorités avaient alors banni l’arbitre pour une période de deux ans. A présent, sa sanction arrive à échéance et il pourra de nouveau arbitrer des matchs de Premier League et de Championship dès la saison prochaine.

Madley commente sur son blog internet : « Il y a dix-huit mois, j'ai perdu le travail de mes rêves, celui d'arbitre professionnel, à cause de mon comportement regrettable, naïf et stupide. Je suis heureux d'avoir l'opportunité de revenir arbitrer les matches professionnels en Angleterre. Je ne suis pas fier de mon attitude de 2018 et j'ai appris de cela et je sens que je suis une personne meilleure et plus forte ».