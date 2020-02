🎥 Marc Wilmots interrogé sur De Bruyne et Hazard: "Qui est le plus fort? Une connerie"

Marc Wilmots a bien connu Eden Hazard et Kevin De Bruyne en sélection, mais ne lui demandez pas de les comparer.

Sélectionneur des Diables Rouges pendant quatre ans, Marc Wilmots a assisté au premier rang à l'éclosion de deux des joyaux du football belge: Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Mais qui est le plus fort? "C'est une connerie de le demander", répond l'ancien sélectionneur à RMC.

"Ce sont deux joueurs totalement différents. Eden Hazard a plutôt le un contre un et le sens du but aiguisé, Kevin voit plutôt les choses plus vite que les autres dans la dernière passe, donc il accélère le jeu. Ce sont deux joueurs incomparables, mais ils font tous les deux partie du top 10 mondial, ça c'est clair."