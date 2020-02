Hazard décisif pour son retour, mais le Real Madrid accroché par le Celta Vigo !

Le Real Madrid pouvait compter sur "l'homme aux 100 millions" pour la première fois depuis presque trois mois et toute la Casa Blanca avait hâte de retrouver Eden Hazard, qui était titularisé un peu à la surprise générale. Mais le Diable Rouge montait en puissance au fil de la première mi-temps, perdant peu de ballons et combinant joliment avec ses équipiers.

Le Real Madrid, cependant, ne brillait pas : sur un contre et un positionnement approximatif de Raphaël Varane, Fedor Smolov, nouvelle recrue offensive du Celta Vigo, crucifiait calmement Thibaut Courtois impuissant. Les Madrilènes seront menés à la pause.

Au retour des vestiaires, un centre de Bale trouvait Sergio Ramos qui faisait 1-1 ... mais était très justement signalé hors-jeu. Le siège des buts du Celta Vigo commençait cependant avec un Eden Hazard très remuant à la baguette. Toni Kroos finissait logiquement par égaliser (52e, 1-1) sur un ballon de Marcelo.

Puis Hazard trouvera la faille, provoquant une faute dans le rectangle et un penalty transformé par Ramos (2-1, 65e). Eden sortira du terrain avec un total de 3 occasions franches créées et un penalty provoqué - le meilleur total des joueurs sur le terrain.

