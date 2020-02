Manchester City a déjà le successeur de Pep Guardiola en tête

Certaines rumeurs existaient déjà quant à un éventuel départ du coach catalan en fin de saison. Les sanctions relatives à l'expulsion de la Ligue des Champions des Cityzens pour les deux prochaines saisons risquent encore d'accentuer celles-ci.

A tel point que la presse britannique spécule déjà sur le nom de son successeur. Ainsi, le Daily Mail annonce qu’en cas de départ du légendaire Guardiola, c’est Mauricio Pochettino qui aurait les faveurs de la direction mancunienne.

L’ancien entraîneur des Spurs pourrait correspondre au style attendu à City. L’Argentin avait lui-même avoué qu’il ne serait pas contre un tel défi. Cela dit, on est encore loin d’une piste concrète et l’information n’est bien sûr qu’au stade de la rumeur.

Mais Pep Guardiola, qui a tellement l’habitude de gagner, pourrait changer d’air. La presse italienne a déjà évoqué une possible arrivée à la Juve pour la saison prochaine. Wait and see.