Marseille l'emporte au LOSC et prend le large à la seconde place en Ligue 1

Match au sommet en Ligue 1 avec la réception par le LOSC de l'OM, qui est confortablement installé à la seconde place.

Après que Steve Mandanda, le portier de l'Olympique de Marseille, ait tenu ses couleurs dans le match en première période, la seconde mi-temps commençait bien pour le LOSC avec le 13e but de la saison de Victor Osimhen (ex-Charleroi). L'OM n'avait alors tiré qu'une seule fois au but. Rémy pensait faire 2-0 à la 57e, mais était signalé hors-jeu.

On pense que l'OM se relancera via phase arrêtée : Bouna Sarr obtient un penalty que ... manque Valentin Rongier (58e). Paradoxalement, cela mettra Marseille dans le match : un auto-goal de Mandava (67e) sera rapidement suivi d'un but de Dario Benedetto (69e) pour renverser la situation du tout au tout. Le score ne bougera plus et Marseille s'impose 1-2 au Grand Stade, profitant de la défaite de Rennes plus tôt pour prendre 11 points d'avance sur le second et 12 sur son adversaire du soir.