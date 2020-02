Décès du "Héros de Munich" Harry Gregg, légende de Manchester United

Harry Gregg est décédé à l'âge de 87 ans dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé Manchester United. Le club pleure là une de ses légendes, qui a disputé 210 rencontres avec les Red Devils entre 1957 et 1966 mais qui sera surtout pour toujours associé au drame du 6 février 1958 à Munich, lorsqu'un avion de la British Airways transportant 44 personnes s'est crashé au décollage de l'aéroport de Munich, lors du vol retour de Manchester United depuis Belgrade après la victoire en demi-finale de Coupe d'Europe à l'Étoile Rouge Belgrade.

Vingt-trois personnes, dont 8 joueurs de ManU, avaient alors perdu la vie. Harry Gregg, miraculé, a ensuite aidé à tirer plusieurs personnes des flammes de l'épave, sauvant notamment la vie d'une femme enceinte et sa fille ainsi que de ses équipiers Bobby Charlton et Jackie Blanchflower. Il avait alors été surnommé "le Héros de Munich". Deux semaines plus tard, il disputait une rencontre de FA Cup face à Sheffield Wednesday.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm