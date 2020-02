Manchester City déchu de son titre de 2014, Liverpool champion ? Steven Gerrard réagit !

Les répercussions de la sanction de l'UEFA envers Manchester City pourraient être titanesques : en plus d'une exclusion de deux ans de toute compétition européenne, les Citizens pourraient perdre le titre de 2014.

En 2013-2014, Manchester City devançait le Liverpool de Steven Gerrard de deux points pour conquérir le titre au terme d'un championnat très serré, Chelsea terminant quatre points derrière les Citizens. Mais dans le cadre de l'enquête de l'UEFA, qui s'est conclue par une exclusion de deux ans de toute compétition européenne pour Manchester City, une enquête indépendante de la Premier League doit déterminer si les règles du fair-play financier ont été enfreintes lors de cette saison.

Si City est déclaré coupable, des points pourraient être rétrospectivement retirés ... et le club déchu de son titre, ce qui couronnerait de facto Liverpool et offrirait à Steven Gerrard son premier titre de champion d'Angleterre. "Wait and see", relativise l'ancien capitaine des Reds dans des propos relayés par Skysports. "Du point de vue de l'UEFA, c'est évidemment une énorme sentence. Mais City va faire appel, donc nous attendrons le résultat".

"Ca m'intéresse, évidemment"

Et du point de vue de la Premier League ? "À partir de cela, nous verrons si la Premier League agit. Mais quand on voit la sévérité de la sanction de l'UEFA, c'est que quelque chose s'est très mal passé", estime Gerrard. "Je suis très intéressé de voir les conséquences de tout cela. Jusque là, je ne dirais rien. Je suis intéressé par ce que ça donnera, pour des raisons évidentes", reconnaît-il.

"Mais ce sont des "si" et des "mais". Jusqu'ici, Manchester City est champion (en 2014, nda) et félicitations à eux. Je n'ai rien de plus à dire jusqu'à la fin de cette affaire".