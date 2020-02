Grande première cette saison pour Michy Batshuayi!

Alors que Liverpool a fait un pas de plus vers le sacre de champion d'Angleterre, Manchester United et Chelsea espèrent toujours s'offrir une place dans le top 4 et un ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

Le choc de ce soir, entre les Blues (4es, 41 points) et les Red Devils (9es, 35 points) sera donc crucial. Avec une bonne nouvelle pour Michy Batshuayi. Privé de Tammy Abraham, Frank Lampard a décidé de faire confiance au Diable Rouge: c'est sa toute première titularisation en championnat cette saison.

Et c'est d'ailleurs à peine la cinquième titularisation avec Chelsea en championnat depuis son arrivée, en juillet 2016. Une période entrecoupée de prêts à Dortmund, Valence et Crystal Palace.

Solskjaer makes three changes from last time out.



New signing Odion Ighalo is named on the bench.



A first start of the season for Bailly. Brandon Williams and Nemanja Matic return to the XI.



Victor Lindelöf, Andreas Pereira and Juan Mata drop out.#MUFC #CFC pic.twitter.com/8lkvVaF5EQ