Champions League : Tottenham chute à domicile, l'Atalanta écrase Valence

Après les rencontres de Dortmund et de Liverpool hier, place à deux autres rencontres, avec les surprises que sont l'Atalanta et le RB Leipzig, et d'autres Diables Rouges en lice ce mercredi soir.

Tottenham - RB Leipzig 0-1

José Mourinho choisissait de débuter avec Alderweireld dans le onze et Vertonghen sur le banc. Dans les faits, les visiteurs dominaient la première période, sans parvenir à convertir leurs occasions face à des Spurs méconnaissables qui ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Leipzig restait la meilleure équipe après la pause, et ouvrait finalement le score sur pénalty indiscutable, converti par Werner (57e). Lloris restait très occupé et sollicité, au vu des nombreuses occasions allemandes, le portier gardait son équipe dans le match. Les Spurs reprenaient du poil de la bête et la tentative de Lo Celso (73e) trouvait le poteau. Tottenham poussait et forçait Gulacsi à la parade (85e) sur une tentative de Lamela. Les derniers efforts ne donnaient rien, les Spurs ont subi la loi du RB Leipzig et devront montrer bien plus au retour, s'ils veulent voir les quarts.

Atalanta - Valence 4-1

Première historique à ce stade de la compétition pour l'Atalanta, qui évoluait à San Siro. Pour l'occasion, Timothy Castagne débutait sur le banc. Et les hommes de Gasperini n'ont pas manqué leur chance d'écrire l'histoire, en écartant Valence avec le spectacle. Déjà prolifique en Serie A, l'Atalanta a encore démontré sa force offensive. Hateboer (16e) ouvrait le score avant qu'Ilicic ne double la mise juste avant la pause. Freuler (57e) triplait le score et Hateboer (62e) alourdissait le score, s'offrant au passage un doublé. Cheryshev (66e) sauvait l'honneur peu après, ce qui relançait Valence et changeait la face de la rencontre. Les Espagnols se montraient les plus dangereux et tentaient de réduire le score en vue du match retour. L'Atalanta gérait son avance et sécurisait une très belle victoire, en vue du match retour.