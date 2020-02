La RAAL porte plainte contre Meux : "Rejouer le match ? Ca ne nous dérange pas ..."

La RAAL La Louvière a officiellement déposé une réclamation suite au carton jaune adressé au mauvais joueur lors du match face à Meux. Une décision qui avait évité à un joueur de Meux d'être exclu.

Le club louviérois estime cependant que le staff et les joueurs de Meux ont joué un rôle dans la décision de l'arbitre de la rencontre entre Meux (2e de D2 Amateurs) et la RAAL (D3 Amateurs). D'où cette réclamation, qui pourrait aller jusqu'à faire rejouer le match. "Sur le fond, je les comprends, oui. La forme... Difficile à dire : comment auraient-ils agi si les situations avaient été inversées? L'arbitre a hésité, s'est trompé plusieurs fois et finalement a pris une décision", nous répond Marco Casto, coach de Meux, contacté pour en parler. "Je ne suis moi-même pas certain de ce qui s'est passé".

"Mais voilà, ils ont bientôt un match face aux Francs-Borains et ils sont dans une situation importante. Il y a un peu de désespoir là-derrière", estime-t-il. La rencontre s'est terminée sur le score de 1-1, qui laisse la RAAL à 7 unités du leader borain. "Je pense sincèrement que cette plainte n'aboutira à rien".

Match à rejouer ? "Pas un problème"

Marco Casto joue cependant franc jeu : "S'ils veulent rejouer le match, franchement, aucun souci pour nous. Meux n'a aucun stress car nous ne voulons pas forcément être champions et ne visons pas la montée. S'ils reviennent chez nous, ça nous fera une nouvelle recette", sourit-il. "Et pour l'instant, ils ont un point. Rien ne dit que si on rejoue le match, on ne l'emportera pas ...".