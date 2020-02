Officiel : le Barca a trouvé son nouvel attaquant

Les Blaugranas ont officialisé ce jeudi le transfert de Martin Braithwaite. L'attaquant danois de 28 ans évoluait cette saison avec Leganes. Il a inscrit 6 buts en 24 matchs en Liga cette saison. Auparavant, Braithwaite a notamment évolué à Toulouse, Bordeaux et Middlesbrough.

Le Danois n'appartient plus donc plus à Leganes. Le Barca a, en effet, racheté la clause d'achat du joueur qui s'élevait à 18 millions d'euros. Selon le site officiel du Barca, "il a fait forte impression cette année en Liga". Voici toutes les infos relatives à son transfert :

👀 This is @MartinBraith, Barça’s new signing 🔵🔴