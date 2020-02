Le Barça floue un "petit" de Liga qui lutte pour son maintien : "On s'est fait baiser"

Leganes lutte pour son maintien et devra désormais le faire sans son buteur Martin Braithwaite, parti au FC Barcelone. Le coach du 19e de Liga n'est (vraiment) pas content.

On peut tout à fait comprendre la frustration de Javier Aguirre : le coach de Leganes, 19e de Liga, a vu partir Martin Braithwaite (6 buts en championnat) sous forme de joker médical direction le FC Barcelone, qui a payé les 18 millions de la clause libératoire de l'international danois. Un coup dur. "Je ne sais même pas quoi vous dire. Perdre un joueur de cette façon ne m'était jamais arrivé. Je ne sais pas quel tour de magie inventer désormais", déplore l'ancien sélectionneur de l'Égypte et du Mexique en conférence de presse.

"On va se battre comme des animaux et je ne peux pas dire que nous sommes fichus, par respect pour mes joueurs. Mais comme on dit au Mexique, je crois qu'ils nous ont baisés", lâche Aguirre. Leganes compte 19 points et est à deux unités de la première équipe non-relégable de Liga. "Comment imaginer qu'en étant avant-dernier, tu puisses te faire piquer un joueur comme ça ? Je ne sais même pas ce que Martin va apporter au Barça, ils le savent certainement. Mais dans tous les cas, je n'utiliserai pas ça comme excuse".