Ligue 1 : Nice tenu en échec à domicile, Lyon et Denayer prennent la mesure de Metz

Ce soir avait lieu l'ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Nice accueillait Brest à l'Allianz Riviera tandis que Lyon se déplaçait à Metz.

Nice-Brest 2-2

Nice a été tenu en échec (2-2) par Brest après avoir pourtant mené de deux buts. Les Azuréens ont pris les commandes de la rencontre via Ounas (23e) avant de doubler la mise grâce à Dolberg (33e), 2-0. Mais les Bretons sont ont réduit le score juste avant la pause avec un but de Grandsir (43e), 2-1. Puis Dante a marqué contre son camp en début de seconde période (53e), 2-2. La rencontre aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre mais est finalement restée sur un nul.

Les Aiglons sont huitièmes alors que les Bretons sont classés à la douzième place.

Metz-OL 0-2

Jason Denayer était bien entendu titulaire ce vendredi soir lors de la première victoire de l’OL en championnat depuis le 26 janvier. Les Gones ont ouvert la marque via Dembele sur penalty peu après le début de la seconde période (53e), 0-1.

Les locaux termineront à dix après l’expulsion de Diallo (82e), coupable d’une main au visage sur Marçal. Dans les derniers instants sur un contre, Aouar inscrira le second but lyonnais dans le but vide (90e+4). Ce soir, l’OL est sixième de Ligue 1 alors que les Mosellans sont quinzièmes.