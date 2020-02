🎥 Le doublé d'Aubameyang contribue à la victoire des Gunners

Calvert-Lewin frappait très rapidement en ouvrant le score dès la première minute de jeu, d’une belle reprise de volée.

Toutefois, les Gunners réagissaient grâce à Nketiah (27e) d'une belle reprise, avant qu'Aubameyang (33e) ne donne l'avance à Arsenal d’un plat du pied idéalement placé profitant d'un assist tranchant de David Luiz.

ūüé• | GOAL



Arsenal 2-1 Everton.

David Luiz threads it through and Pierre-Emerick Aubameyang is in the clear, only one outcome, he slots it home. #ARSEVE #COYGpic.twitter.com/svYuY8Q5rE