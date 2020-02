Messi impliqué dans 1.000 buts dans sa carrière !

Avec son quadruplé à Eibar, l'Argentin est impliqué dans pas moins de 1.000 buts depuis le début de sa carrière. Une statistique monstrueuse.

Ce samedi, Barcelone a écrasé Eibar sur le score de 5-0. Lionel Messi a de nouveau éclaboussé de se classe en inscrivant un quadruplé avec les Blaugranas. Avec ces quatre nouveaux buts, l'Argentin est impliqué dans pas moins de 1.000 buts !

Comme le détaille Mundo Deportivo, Messi a inscrit pas moins de 696 buts et a distillé 306 passes décisives avec le Barça et la sélection argentine. Des chiffres monstres pour le joueur qui s'érige un peu plus comme le plus grand de tous les temps. Avec 18 buts cette saison, la 'Pulga' semble bien partie pour remporter son septième titre de meilleur buteur du championnat espagnol.