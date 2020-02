"Le plus grand": Gattuso encense Messi avant de la croiser en Ligue des Champions

Le Napoli aura fort à faire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et Gennara Gattuso ne cache pas qu'il est séduit: et par Messi et par le Barça de Quique Setien.

Auteur d'un quadruplé, samedi en Liga, Lionel Messi a retouvé le chemin du but au bon moment. Même si personne ne doutait de son talent. Et surtout pas Gennaro Gattuso. En conférence de presse d'avant match, le coach du Napoli a encensé le Ballon d'Or. "C'est le plus grand", commence Gattuso. "Il est un exemple pour tout le monde, il fait des choses qui n'existent que sur la Play Station, des choses impensables." Mais le coach du Napoli ne se méfie pas que du Ballon d'Or: pour lui, le Barça a repris des couleurs depuis l'arrivée de Quique Sétien. "Je vois un Barça que je n'avais plus vu depuis deux ans. J'ai été impressionné. C'est une équipe de martiens."





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Napoli - Barcelona en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (25/02).