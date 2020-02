Officiel: Guillaume Gillet n'a plus d'entraîneur

En pleine lutte pour la montée en Ligue 1, le Racing Club de Lens se sépare de son entraîneur.

Les Sang et Or avaient parfaitement entamé la saison et étaient à la lutte pour le titre avec Lorient. Mais la mécanique s'est enrayée ces dernières semaines pour Guillaume Gillet et ses équipiers qui n'ont pris que cinq points lors de leurs cinq dernières sorties et qui pointent désormais à six longueurs du leader lorientais.

Trop pour permettre à Philippe Montanier de sauver son poste. L'entraîneur français, qui était en poste depuis la fin de saison 2017-2018, a été remercié par le Racing Club de Lens, en même temps que son adjoint et son préparateur physique. C'est l'entraîneur de la réserve lensoise, Franck Haise, qui assumera l'intérim.