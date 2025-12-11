Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union
Photo: © photonews

La Fédération marocaine de football a communiqué la liste des joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'Unioniste Sofiane Boufal est absent et restera donc au Parc Duden.

La Coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Pendant cette période, la quasi-totalité des équipes de la Jupiler Pro League perdront l’un ou l’autre de leurs joueurs.

Les annonces des sélections tombent les unes après les autres, et l’on y retrouve en effet de nombreux joueurs ou anciens joueurs du championnat de Belgique. C’est également le cas dans la liste du Maroc.

Sofiane Boufal (Union) ne jouera pas la CAN avec le Maroc

Ce jeudi, le sélectionneur Walid Regragui a communiqué les 26 joueurs retenus, parmi lesquels Sofyan Amrabat et Chemsdine Talbi (ex-Bruges), mais aussi Bilal El Khannouss (ex-Genk).

L’un des grands absents est cependant l’Unioniste Sofiane Boufal, qui ne figure même pas parmi les joueurs “réserves”. Revenu en Europe pour retrouver sa sélection lors des grands tournois, le joueur de 32 ans manque donc cette première opportunité.

C’est toutefois une bonne nouvelle pour l’Union Saint-Gilloise qui, malgré son statut de remplaçant, pourra compter sur lui pour les deux derniers matchs de l’année civile, contre Zulte Waregem et au Cercle de Bruges.

