Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Thomas Foket a disputé ses premières minutes de la saison avec le RSCA Futures, face au Jong Genk. L'ancien Diable Rouge a montré qu'il avait toujours la patte et a laissé son empreinte sur la rencontre, malgré la défaite des Bruxellois.

L’entraîneur du RSCA Futures, Jelle Coen, a opté pour une rotation importante contre le Jong Genk afin d’éviter blessures et surcharge. La première période a cependant été catastrophique pour les Bruxellois.

Dès la cinquième minute, une erreur d’Akomolede a provoqué un penalty transformé par Aaron Bibout. Dans la foulée, Luca Oyen a inscrit le 2-0. Après à peine onze minutes, Bibout a de nouveau frappé au terme d'une action rapide, portant le score à 3-0.

Malgré ce lourd et précoce retard, les Mauves ont rapidement réagi. Une faute sur Thomas Foket, qui disputait ses premières minutes de la saison, a offert un penalty que Terry Van De Ven a converti. Le score était alors de 3-1 et l’équipe bruxelloise retrouvait un peu de maîtrise.

Thomas Foket a imprimé sa marque

En seconde période, Thomas Foket a servi Ibrahim Kanate d'une belle passe, mais ce dernier a manqué l’occasion de réduire encore l’écart. L’ancien Diable Rouge s’est cependant distingué par son engagement et sa présence sur le terrain. "Je suis content d’avoir rejoué", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg.

Il a précisé que cette rencontre était surtout pour lui un test physique. "Évidemment, je manquais de rythme de match et il fallait un peu attendre pour voir comment ça allait se passer, mais je suis satisfait. Physiquement, j’ai tenu le coup."





La rencontre s’est soldée par une défaite du RSCA Futures, mais pour Foket, ce match représentait une étape importante dans la reconstruction de sa forme physique. Sa prestation a montré qu’il pouvait encore jouer un rôle, même si sa place dans l’équipe A reste encore incertaine.