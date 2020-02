La Premier League innove et lance son Hall Of Fame

La Ligue la plus prestigieuse et la plus suivie au monde n'en finit plus d'innover. La Premier League s'apprête à présent à lancer son Hall Of Fame.

A l'image de ce qui se fait dans les sports nord-américains, l'objectif est bien sûr de récompenser les grands joueurs qui ont foulé les pelouses anglaises. Les dirigeants anglais annoncent que les deux premiers prix seront remis par la Premier League, tant dis que le public pourra également choisir ses légendes à l'avenir. Entrent en considération les joueurs qui ont pris part à la Premier League exclusivement (créée en 1992), et non depuis la création du championnat anglais. Autre condition : les joueurs doivent avoir raccroché les crampons. Pas d'Eden Hazard pour tout de suite donc. Alan Shearer, en revanche, fait figure de ses favoris, avec 260 buts inscrits en Premier League. Mais la liste risque d'être longue avec de véritables légendes telles que Lampard, Gerrard, Henry,...