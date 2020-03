Erling Haland explique le sens de sa célébration après ses buts

Le jeune prodige du Borussia Dortmund reste toujours très "zen" après avoir marqué un but.

La position du lotus pour célébrer un but peut surprendre mais Erling Haland a bien adopté cette attitude lors de son premier but face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Le prodige de Dortmund s'est expliqué sur cette célébration atypique. "J'adore la méditation. Je me sens calme et ça me tranquillise. C'est pourquoi je célèbre parfois mes buts comme ça", a-t-il expliqué à la télévision brésilienne.

La "zen-attitude" du joueur du Borussia lui aura donc déjà permis de marquer 12 buts en seulement 9 matchs.