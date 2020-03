Ligue 1 : Nice remporte le Derby de la Côte d'Azur; Emond fait son retour avec Nantes; Reims et Foket aux portes de l'Europe

Après le match repoussé du PSG un peu plus tôt, les autres rencontres de la 28e journée de Ligue 1 ont bien eu lieu et proposaient cinq rencontres dont le Derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco.

Reims - Brest 1-0

Thomas Foket et Reims poursuivent leur belle saison après la victoire sur Brest. Touré (37e) inscrivait le seul but du match. Reims est désormais cinquième et toujours en course à l'Europe. Nice - Monaco 2-1

L'Inévitable Ben Yedder (32e) ouvrit le score pour l'ASM. Mais Nice répondait à l'heure de jeu par Dolberg. Et l'ancien joueur de l'Ajax offrait la victoire aux Aiglons dans les derniers moments permettant à Nice de rejoindre Reims à la 6e place. Dijon - Toulouse 2-1

Nouvelle défaite pour le TFC qui fonce plus que jamais vers la Ligue 2 et qui continue à battre des records. Mendyl (40e) ouvrait le score pour Dijon. Boisgard (41e) égalisait mais Aguerd après la pause (53e) redonnait l'avance aux locaux. La montée au jeu d'Aaron Leya à cinq minutes du terme n'y changeait rien Toulouse enregistrait une 21e défaite en 28 rencontres. Angers - Nantes 2-0

Nantes s'incline à Angers et voit son adversaire du soir le dépasser au classement. Bobichon (48e) ouvrait le score après la pause, suivi par Thomas (53e) peu après. A noter, les montées au jeu de Renaud Emond (de retour de blessure) à l'heure de jeu, et de Limbombe à un quart d'heure du terme. Metz - Nîmes 2-1