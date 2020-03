Waasland-Beveren veut contester la licence d'Anderlecht et d'autres clubs de D1A !

L'actuel dernier de la Pro League souhaite faire appel à la Commission des Licences et au Parquet fédéral de l'Union belge.

Alors que la dernière journée de Pro League se jouera ce week-end, Waasland-Beveren est plus que jamais en position pour la relégation en D1B la saison prochaine.

Avant d'être victime de cette potentielle relégation, le club a décidé de faire appel à la Commission des licences et au Parquet fédéral de l'Union belge afin de vérifier la "gestion financière" de certains clubs de D1A, dont certains candidats à la descente.

"Il est entendu que Waasland-Beveren croit fermement à la présomption d'innocence et ne présente donc que quelques faits et circonstances à l'attention des autorités compétentes, qui les jugeront après enquête et délibération", précise le club dans un communiqué.

Anderlecht également dans le viseur

Selon Sporza, Waasland-Beveren contesterait également la licence d'Anderlecht et jouerait la carte du rôle joué par Wouter Vandenhaute, consultant de Marc Coucke chez les Mauves.

Wouter Vandenhaute, propriétaire de Let's Play, serait une personnalité juridique liée au club et cela créerait un conflit d'intérêts. Selon le règlement, les Mauves ne devraient pas avoir leur licence.