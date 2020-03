EN DIRECT - Coronavirus : Plus de football en Belgique, la Premier League communique ce vendredi

Suivez cet article pour avoir une vue d'ensemble des décisions prises par rapport au coronavirus en Europe et dans le monde.

Le coronavirus frappe l'Europe de plein fouet et les huis clos dans le monde du football se multiplient. Nous faisons le point, championnat par championnat et heure par heure, sur la situation. Des articles plus complets sur les cas les plus importants sont également à lire sur notre site.

Pas de football en Belgique jusqu'au 3 avril

L'interdiction de tout rassemblement sportif, folklorique ou culturel a été interdit par la Première Ministre Sophie Wilmès ce jeudi soir. La Pro League, et tous les championnats de football de Belgique, sont donc à l'arrêt jusqu'au 3 avril au plus tôt.

▶️ We nemen nota van de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad. De wedstrijden van de Pro League worden geannuleerd tot 3 april



▶️ Nous prenons acte de la communication du Conseil National de Sécurité. Nos rencontres sont annulées à jusqu'au 03 avril.

La Premier League à huis clos ... ou annulée

C'est au tour de la Premier League de passer au huis clos. L'information n'a pas encore été confirmée, mais le souhait des clubs anglais est d'aller au bout du championnat. Avec ou sans supporter.

UPDATE : Après qu'Arsenal et Chelsea aient été frappés par le coronavirus (lire ici), la Premier League, qui se réunit ce vendredi, devrait être suspendue.

L'UEFA a officialisé que les rencontres FC Séville - AS Rome et Inter Milan - Getafe n'auraient pas lieu cette semaine suite aux restrictions de voyage entre l'Espagne et l'Italie imposées ce mercredi par les autorités espagnoles.

L'UEFA devrait prendre des mesures ce mardi et annoncer l'éventuel report de la compétition, voire son annulation ou une proposition de formule spéciale.

Rencontres s'étant disputées à huis-clos :

LASK - Manchester United

Wolverhampton - Olympiakos

Wolfsbourg - Shakthar Donetsk

Eintracht Francfort - FC Bâle

FC Bâle - Eintracht Francfort ne pourra pas se disputer à Bâle. Aucune information officielle n'a été communiquée concernant la nouvelle localisation de la rencontre.

Ligue des Champions

Les rencontres de cette semaine ont eu lieu à huis-clos.

La semaine prochaine, les rencontres Real Madrid - Manchester City et Juventus - Lyon ont été reportées. Aucune décision n'a été prise officiellement concernant un arrêt de la compétition, mais une réunion de l'UEFA est prévue ce mardi.

L'Allemagne étant un état fédéral, chaque Länder décide indépendamment des mesures à prendre. Quatre états fédéraux ont déjà annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, provoquant le huis-clos des rencontres disputées sur leur territoire.

Matchs officiellement à huis-clos :

Borussia Dortmund - Schalke 04

Mönchengladbach - FC Cologne

Werder Brême - Bayern Leverkusen

Augsbourg - Wolfsbourg

UPDATE : l'intégralité de la 26e journée de Bundesliga se déroulera à huis-clos. Elle sera diffusée ... gratuitement en clair dans toute l'Allemagne.

Liga

Les deux prochaines journées de championnat sont suspendues.

La Fédération Française de Football a annoncé la suspension de tous les championnats de France, y compris le championnat féminin. La finale de la Coupe avait déjà été reportée à une date ultérieure.

[COMMUNIQUÉ] - La FFF suspend l’ensemble de ses compétitions. pic.twitter.com/AQKGwQ9B6L — FFF (@FFF) March 12, 2020

Tous les matchs de championnat jusqu'au 3 avril sont reportés alors que le huis clos avait été mis en place dans un premier temps.

Liga NOS

Les prochaines rencontres de D1 et D2 au Portugal seront jouées à huis clos. La durée de la mesure n'a pas été précisée.

Eredivisie

Le Championnat des Pays-Bas de football a été suspendu jusqu'au 31 mars (minimum).