Le message inspirant de Jurgen Klopp: "Prenez soin de vous et prenez soin des autres"

Le coach de Liverpool prend la parole dans un texte poignant publié sur le site officiel des Reds.

Liverpool, à qui le titre de champion d'Angleterre est promis depuis de nombreux moins, pourrait être la principale victime des annulations qui ont été confirmées par la Premier League ce vendredi.

"Plus que jamais"

Mais Jurgen Klopp n'en a cure. "Je ne pense pas que ce soit le genre de moment où les paroles d'un manager d'une équipe de foot devraient être importantes, mais je comprends que les supporters veulent entendre leur équipe et je vais faire face à ça", commence-t-il. "D'abord et avant tout, chacun d'entre nous doit faire ce qu'il peut pour protéger les autres. (...) Ça devrait toujours être le cas, mais en ce moment, je pense que c'est plus important que jamais."

"En ce moment, le foot et les matchs de foot ne sont pas vraiment importants. Bien sûr, nous ne voulons pas jouer devant des stades vides et nous ne voulons pas non plus que les compétitions soient suspendues. Mais si le faire permet d'aider ne fut-ce qu'une seule personne à rester en bonne santé, alors nous le faisons sans poser de questions", insiste encore le toujours volubile manager des Reds.

"Veiller les uns sur les autres"

Et s'il sait qu'il va devoir s'assurer de la forme de ses joueurs durant cette période blanche, Jurgen Klopp refuse de parler football. "Je suis le manager de cette équipe et j'ai la responsabilité de m'assurer de notre futur sur le terrain. Mais je pense qu'en ce moment, avec autant de personnes qui font face à l'anxiété et à l'incertitude dans notre ville, dans notre région, dans notre pays et dans le monde, ce serait une erreur de faire autre chose que de vous conseiller de suivre les conseils des experts et de veiller les uns sur les autres."

"Notre message aux supporters ne concerne que votre bien-être. Mettez votre santé en priorité. Ne prenez aucun risque. Pensez aux personnes les plus fragiles de notre société et agissez avec compassion envers eux. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres", ajoute le boss de Liverpool qui conclut par un "You'll never walk alone" peut-être plus parlant que jamais...