Officiel : Bolingoli et le Celtic changent d'équipementier

Actuellement équipé par New Balance, et ce depuis 2015, le Celtic FC a fait savoir qu'il rejoignait Adidas. Dans un communiqué, l’actuel leader de Scottish Premiership a précisé qu’il s’agissait du "plus grand contrat d’équipementier jamais annoncé dans le sport écossais". Le précédent contrat d’équipementier du club avoisinait déjà les 25 millions de livre selon The Sun.

Le Celtic FC n’avait connu que Umbro et Nike avant son deal avec New Balance. Le directeur exécutif du Celtic, Peter Lawwell, était très enthousiaste de collaborer avec l’équipementier allemand dès le 1er juillet 2020.

#CelticFC is delighted to announce that it has agreed a new five-year partnership with adidas starting 1st July 2020.



adidas will become our official kit supplier, covering both the men’s and women’s squads.@adidas | @adidasuk | @adidassoccer