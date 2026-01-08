Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

Photo: © photonews
Mads Kikkenborg fait partie des joueurs excédentaires du côté du RSC Anderlecht... du moins le pensait-on. Mais il semblerait que le Sporting veuille le retenir encore un peu.

Mads Kikkenborg, recruté pour une somme conséquente (1,2 million d'euros) et jamais pris en considération par ses coachs successifs, semblait sur une voie de garage à Anderlecht. Il l'est bel et bien, mais son départ attendra encore un peu.

Cette semaine, le RSCA a affronté Saint Gall et Kikkenborg n'était même pas sur le banc. Un accord aurait été trouvé avec Molde, club norvégien, pour un transfert cet hiver. Mais selon le Nieuwsblad, il faudra probablement que les Norvégiens prennent patience.

Kikkenborg attendra un peu

En effet, le Sporting aimerait, avant de se séparer de son n°2, attirer... un autre gardien de but. En effet, Joachim Imbrechts, le n°3, n'est pas forcément vu comme une option (il arrive en fin de contrat en juin).

Si Anderlecht veut se séparer de Kikkenborg, c'est pour une raison plus que sportive : le Danois dispose d'un contrat trop élevé pour son apport sportif.

Du côté de Molde, on peut attendre la fin du mercato, puisque la saison de D1 norvégienne ne reprendra qu'en mars et durera jusqu'en novembre - largement suffisant pour que Mads Kikkenborg s'adapte.

