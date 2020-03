Le Real Madrid surveille ses joueurs d'une façon particulière

Malgré la quarantaine imposée par le coronavirus, la Casa Blanca cherche à maintenir la condition physique de ses joueurs.

Le Real Madrid avait donné à chaque joueur un programme d'entraînement spécifique à utiliser pendant sa mise en quarantaine à domicile, selon AS. Le club merengue aurait fait savoir à ses joueurs qu'ils étaient en quarantaine et non en vacances. Ces derniers ne doivent pas quitter Madrid sans l'autorisation du club. Quasiment tous les joueurs ont une salle de gym chez eux et Gregory Dupont, le préparateur physique du club, a conçu un plan spécifique à chaque individu.

Les joueurs porteront un moniteur de fréquence cardiaque et une technologie avec suivi GPS pour alimenter leurs mouvements et travailler avec le personnel d'entraîneurs en temps réel. La nutrition et le régime alimentaire des joueurs sont également suivis de près.

Valdebebas, le centre d'entraînement du Real fait actuellement l'objet d'un vaste projet de désinfection. 500 employés qui y ont travaillé sont en quarantaine.