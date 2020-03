Marc Wilmots impressionné par Thorgan Hazard

Ancien sélectionneur de la Belgique, Marc Wilmots est revenu sur les choix de carrière de Thorgan Hazard qu'il a connu chez les Diables Rouges.

Débarqué à Dortmund cet été contre 25 millions d'euros en provenance du Borussia Mönchengladbach, Thorgan Hazard semble actuellement dans la forme de sa vie. En effet, avec 5 buts et 10 passes décisives cette saison en Bundesliga, le joueur de 26 ans est actuellement le meilleur passeur du BVB. Ainsi, après quatre saisons passées sous les couleurs des Poulains, il s'avère être l'un des artisans majeurs de la course au titre avec son nouveau club, actuellement deuxième au classement seulement quatre points derrière le Bayern Munich.

Un bref aperçu qui prouve que l'ancien joueur de Chelsea semble avoir fait le bon choix en ralliant les Jaune et Noir en juillet, une opinion partagée par Marc Wilmots d'après les propos accordés par ce dernier à Eleven Sports. "Celui qui m’a surpris le plus, c’est Thorgan [...] Son plan de carrière, en Belgique, puis à Gladbach et maintenant un transfert à Dortmund, c’est vraiment parfait. Il a 27 ans et il m’épate. Je ne pensais pas qu’il pouvait le faire mais il l’a fait. Je vois que physiquement il suit parce que je me suis dit que dans les duels, les impacts, ce serait un peu difficile pour lui mais il prouve qu’il réussit ça très bien."