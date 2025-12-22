"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

Comme Felice Mazzu, Birger Verstraete était déçu après la défaite de son équipe face au Cercle de Bruges. Le milieu défensif n'a pas mâché ses mots.

Louvain s’est incliné 0-2 dimanche soir face au Cercle de Bruges. Plus que le résultat, c’est la manière qui a fait mal : OHL a totalement manqué son entame de match et n’a ensuite jamais réussi à renverser la situation.

Felice Mazzu était très déçu après la rencontre : "Notre première mi-temps a été scandaleuse. Si on ne joue qu'une mi-temps, on ne peut pas gagner un match."

Les mots forts de Birger Verstraete

Birger Verstraete n’a pas non plus épargné ses coéquipiers au micro de DAZN : "La première mi-temps était vraiment scandaleusement mauvaise. On ne peut pas entamer un match de cette manière à ce niveau."

En seconde période, OHL a montré un meilleur visage, mais le mal était déjà fait. "Quand on voit comment on joue après la pause, on remarque clairement la différence."

"Pour moi, c’est un problème de mentalité et de concentration. Nous ne réalisons pas suffisamment dans quelle situation difficile nous nous sommes nous-mêmes mis", conclut-il.



Le prochain match d’OHL est programmé au 27 décembre face à La Louvière. Ce match opposera le 13e (OHL) au 14e (RAAL) du classement, qui comptent actuellement tous deux 19 points. Un succès au Stade du Tivoli sera obligatoire pour les hommes de Felice Mazzu !