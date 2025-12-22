"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Comme Felice Mazzu, Birger Verstraete était déçu après la défaite de son équipe face au Cercle de Bruges. Le milieu défensif n'a pas mâché ses mots.

Louvain s’est incliné 0-2 dimanche soir face au Cercle de Bruges. Plus que le résultat, c’est la manière qui a fait mal : OHL a totalement manqué son entame de match et n’a ensuite jamais réussi à renverser la situation.

Felice Mazzu était très déçu après la rencontre : "Notre première mi-temps a été scandaleuse. Si on ne joue qu'une mi-temps, on ne peut pas gagner un match."

Les mots forts de Birger Verstraete

Birger Verstraete n’a pas non plus épargné ses coéquipiers au micro de DAZN : "La première mi-temps était vraiment scandaleusement mauvaise. On ne peut pas entamer un match de cette manière à ce niveau."

En seconde période, OHL a montré un meilleur visage, mais le mal était déjà fait. "Quand on voit comment on joue après la pause, on remarque clairement la différence."

Lire aussi… "Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle
"Pour moi, c’est un problème de mentalité et de concentration. Nous ne réalisons pas suffisamment dans quelle situation difficile nous nous sommes nous-mêmes mis", conclut-il. 

Le prochain match d’OHL est programmé au 27 décembre face à La Louvière. Ce match opposera le 13e (OHL) au 14e (RAAL) du classement, qui comptent actuellement tous deux 19 points. Un succès au Stade du Tivoli sera obligatoire pour les hommes de Felice Mazzu ! 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Felice Mazzu

Plus de news

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

07:00
2
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40
Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

14:00
Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20
Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

13:00
"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

12:40
Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

11:40
2
La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

12:00
"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
1
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
2
🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

09:30
Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

09:01
"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

08:30
"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

08:00
"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

07:40
🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

07:20
2
Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

06:30
1
🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

23:00
"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

22:40
1
"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis Interview

"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

22:00
🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

22:20
Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

21:20
5
Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

21:40
Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

21:25
Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

21:10
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

20:30
Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

20:45
Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

20:00
La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved