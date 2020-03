Premier League : les beaux gestes de deux formations pour les plus démunis

Alors que le championnat est à l'arrêt suite au coronavirus, les clubs d'Aston Villa et de Brighton ont fait don de centaines de repas à des associations locales d'aide aux sans-abri après le report des rencontres de ce week-end.

En effet, la nourriture avait déjà été commandée par les clubs en vue de la journée de championnat de ce week-end, afin d'être vendue dans et autour du stade comme à chaque rencontre à domicile. Et pour éviter le gaspillage, Aston Villa a décidé de faire un geste envers les plus démunis en faisant don de la nourriture à diverses associations caritatives et à des foyers d'accueil pour sans-abri dans la région.

Pour ce qui est de Brighton, le club de Leandro Trossard a ainsi fait don de tous les fruits et légumes, produits laitiers et sandwiches excédentaires au Sussex Homeless Support, qui les a redistribués lors de soupes populaires dans les environs de Brighton et Hove. Le club s'est également engagé à payer toutes les personnes qui travaillent pour le club les jours de match, à savoir personnel, serveurs, stewards ou encore hôtesses d'accueil (près de 600 personnes).

A noter que le club de Fulham, pensionnaire de Championship, s'est également distingué d'une action similaire.

850 staff packed lunches and hot food for tomorrow’s postponed game is being donated to support homeless charities.



If your organisation is interested and able to collect food from Villa Park by 4.30pm today, please contact the @AVFCFoundation on 0121 327 2299 ext 5700. #AVFC pic.twitter.com/qNHAsJfFff