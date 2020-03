Jermaine Jenas : "Annuler toutes les coupes pour donner la priorité aux fins de championnats"

Pour l'ancien milieu de terrain anglais, aujourd'hui analyste, les coupes devraient être supprimées pour laisser place en priorité aux fins de championnats en Angleterre.

Toutes les rencontres professionnelles ont été suspendues au moins jusqu'au 3 avril. L'UEFA doit se réunir mardi pour une réunion importante lors de laquelle plusieurs sujets importants seront discutés comme les coupes d'Europe et l'Euro. Des décisions qui influenceront les championnats comme la Premier League dont les clubs se réuniront un peu plus tard dans la semaine.

Mais pour l'ancien joueur désormais analyste, la priorité sportive actuelle devrait être de penser à terminer les championnats : "Nous devons penser plus petit pour le moment et nous concentrer sur une chose à la fois. Il faudrait stopper les compétitions de coupe pour cette saison et terminer le championnat dès que possible, même si cela signifie déplacer l'Euro en 2021", déclarait ce dernier lors d'un Podcast du Football Daily.

L'UEFA doit tenir une vidéoconférence mardi pour décider du sort de ses compétitions continentales, dont l'Euro censé débuter le 12 juin, tandis que les clubs de Premier League se baseront sur cela pour décider de la suite du championnat.

"Je pense que les championnats nationaux sont les plus importants", a ajouté Jenas. "Il est impossible de plaire à tout le monde. Liverpool serait privé du titre et Sheffield United ou encore les Wolves ne pourraient pas tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions. La promotion et la relégation sont des enjeux financiers énormes, c'est pourquoi je pense que les coupes devraient être supprimées cette saison."

Supprimer les coupes signifierait stopper la Coupe d'Angleterre qui en est aux quarts de finales, tandis que les coupes d'Europe comptent encore quatre formations anglaises avec Chelsea, Mancheseter City, Manchester United et Wolverhampton.