Thibaut Courtois a montré ses talents de pilote lors d'une course virtuelle de F1

Lors d'une course d'E-Sports organisée par 'Veloce Sports' dans le but de divertir les fans de sports moteurs après l'annulation du GP d'Australie, Courtois a montré qu'il savait se débrouiller.

Lors du "Not The AUS GP" (trad : Pas le GP d'Australie), course d'E-Sports organisée pour divertir les suiveurs de F1 suite à l'annulation du GP d'Australie, Thibaut Courtois a démontré ses talents de pilote.

Le gardien du Real était invité par l'organisateur de l'événement, 'Veloce Sports', en compagnie de pilotes de F1, dont le pilote belge Stoffel Vandoorne. Et le Diable Rouge s'en est bien sorti avec une honorable onzième place, soit quatre places de mieux que son compatriote.

Courtois a trouvé une belle occasion de se divertir après l'arrêt total de presque toutes les compétitions footballistiques.