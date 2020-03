Les associations de supporters également consultées dans le cadre de la réunion de l'UEFA

Bien sûr, seront également évoquées les situations des compétitions internationales - Europa League, Ligue des Champions, mais également EURO 2020. L'UEFA a convié les 55 associations nationales membres européennes, les représentants des joueurs, des clubs et de la FIFPro.

Les représentants des supporters n'y sont pas conviés. Mais l'UEFA a assuré qu'elle prendrait en compte leur avis et les tiendrait au courant de l'évolution des discussions. Les dirigeants du football européen ont ainsi déjà discuter du cas de l'impact du coronavirus avec la SDE et Fans Europe, "une association de supporters démocratique, indépendante, organisée sous forme d'asbl".

🗣| Ahead of today’s videoconference involving national associations, clubs, leagues & players’ representatives, FSE & SD Europe spoke with UEFA's top management re: the current situation & impact that the spreading of #COVID19 has on football competitions & football fans. 1/2 pic.twitter.com/tmyeFZxXjX