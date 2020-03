Lokeren : 50 ans, deux Coupes et puis s'en va ?

En 1970, Racing et Standaard fusionnaient pour donner lieu à l'actuelle Sporting Lokeren. Il est peu probable que les Waeslandiens soufflent leurs 50 bougies en juin. Mais le Matricule 282 aura, quoiqu'il arrive, une belle page dans l'Histoire du football belge.

Un dernier ultimatum

La crise sanitaire mondiale pourrait-elle laisser du temps supplémentaire aux Waeslandiens ? En théorie, la Fédération belge et la Ligue flamande Voetbal Vlaanderen ont choisi le 23 mars comme étant la date ultime pour le remboursement de dettes. On parle de 4 à 5 millions d’euros à trouver avant lundi prochain.

Des partenariats – peu convaincants sportivement et financièrement – avec des clubs asiatiques et africains ont beau avoir été trouvés, cela ne devrait pas suffire. Les supporters de Lokeren espère toujours, néanmoins, voir leur club racheter par un gros poisson de la région. Mais le temps presse !

Des promotions rapides

La fusion des deux clubs waeslandiens permet au nouveau SC Lokeren de rester en promotion. En quatre saisons, le Sporting est promu trois fois et rejoint ainsi l’élite en 1974. Ils resteront 20 ans en Division 1.

Le début d’un cauchemar

Après un rapide passage dans l’échelon inférieur, Lokeren retrouve le meilleur niveau de 1996 à 2019. Lanterne rouge de la dernière saison de D1A, les supporters des Jaunes et Blancs voient les mauvaises nouvelles s’enchaîner.

Depuis, le club est en crise sportivement, administrativement et financièrement. L’interdiction de transférer durant le mercato hivernal n’a rien arrangé, les joueurs s’en vont un à un, les défaites sportives s’enchaînent.

Et, ce qui pourrait être le dernier match du Matricule 282, tourne au cauchemar. Défaits par le Beerschot, les supporters se voient également attaqués par la Police, alors que les esprits semblaient se calmer en tribunes…

Une salle de trophée plus remplie que certains clubs historiques

Le SC Lokeren a remporté deux Coupes de Belgiques, toutes les deux relativement récemment. En 2012, les Waeslandiens viennent à bout des Courtraisiens, grâce à un but d’Harbaoui à la 77ème minute. Deux ans plus tard, ils remettent le couvert contre Zulte Waregem, toujours sur le plus petit des scores (but de Scholz à la 57ème).

Les supporters de Lokeren pourront également se souvenir de trois participations aux Play-Offs 1 ainsi que d’une trentaine de rencontres de Coupe d’Europe. Le KV Courtrai, qui fêtait pourtant ses 119 années d’existence ce week-end, ne peut par exemple pas en dire autant.