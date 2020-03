Le président d'un club de Ligue 1 met ses joueurs au chômage partiel

Bloqués par la pandémie de coronavirus qui touche l'Europe et la France, les clubs de Ligue 1 sont à l'arrêt.

Le monde du football est à l'arrêt. En France comme chez nous, les joueurs sont confinés chez eux et ne participent plus aux entraînements. Néanmoins, le président d'Amiens, Bernard Joannin a décidé d’aller plus loin.

L'homme fort du 19ème actuel du championnat français a décidé de mettre ses salariés au chômage partiel. Employés du club, staff et joueurs vont désormais toucher 84% de leur salaire net, comme le rapporte RMC.