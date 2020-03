Après Neymar et Thiago Silva, une autre star du PSG aurait pris la poudre d'escampette direction l'Amérique du Sud

Après les deux Brésiliens rentrés au pays, c'est au tour d'El Matador de quitter Paris et la France.

Après Neymar et Thiago Silva qui ont rallié le Brésil, c'est au tour d'Edinson Cavani de prendre la directon de l'Amérique du Sud.

Comme le révèle un internaute, via une photo postée sur Twitter, on peut voir que l'attaquant uruguayen a réservé un vol à Orly pour rallier Montevideo, en faisant une escale à Madrid. Mais Cavani ne part pas seul, puisqu'on peut voir qu'il est entouré de sa compagne, Jocelyn Burgardt, et sa fille, India Cavani.