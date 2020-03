Un ancien international brésilien se confie : "Quand je jouais contre Messi, on se relayait pour lui donner des coups"

Beaucoup d'observateurs considèrent que Lionel Messi est le meilleur joueur de la planète.

Felipe Melo estime que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde et admet que les joueurs brésiliens se relayaient pour le frapper.

"C'est un joueur unique", a confié Felipe Melo à Clarin. "Lorsque le Brésil jouait contre lui, nous nous relayions pour lui donner des coups, chacun une fois. Si nous ne le faisions pas, c'était trop difficile de le marquer. Nous ne voulions pas lui faire mal, juste couper son rythme et le déranger, c'était tactique."

Il a ensuite comparé Messi avec Cristiano Ronaldo. "Messi est incroyable, plus que Cristiano Ronaldo", a estimé le Brésilien. "Cristiano peut marquer cinq buts pour vous, mais Messi peut marquer ces cinq buts et faire ensuite marquer ses coéquipiers. Il est plus complet."