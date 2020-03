Le président de la Fédération Française a déjà planché sur un scénario bien précis

Face à la pandémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel a décidé de suspendre la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu'au 15 avril prochain au moins. Une mesure qui pourrait d'ailleurs évoluer selon l'évolution de cette crise sanitaire.

Le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a déjà planché sur un scénario bien précis pour trouver les solutions qui permettront d’achever cette saison dans les meilleures conditions.

"Très franchement, je ne vois pas comment on terminerait le championnat fin juin, avec les matchs de l’équipe de France et la Ligue des champions", explique-t-il à L'Équipe. "La proposition que la Fédération française veut faire aux troupes et à l’UEFA, c’est qu’il faut absolument que l’on aille au moins jusqu’au 15 juillet, avec un fiscal qui se terminerait au 31 juillet. Il n’y a pas d’autre solution. Prenez des pays comme l’Italie, l’Espagne et la France, et j’imagine d’autres encore que je n’ai pas regardés de près. On voit bien que l’on ne va pas reprendre l’entraînement début avril, c’est injouable", a conclu Le Graët qui va rédiger rapidement un courrier officiel à l’UEFA pour lui transmettre sa proposition.