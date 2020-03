Real Madrid : les excuses de Luka Jovic

Le joueur est au coeur d'une polémique suite à une escapade en Serbie malgré le confinement en vigueur.

Comme évoqué dans un article précédent, l’attaquant du Real Madrid était rentré à Belgrade (sans l'accord du club) et s'y est offert une sortie pour l'anniversaire de sa compagne, malgré les règles de confinement pour éviter la propagation du virus.

Alors que le joueur devrait s'attendre à de lourdes sanctions, le joueur a présenté ses excuses via les réseaux sociaux.

"Tout d’abord, je tiens à dire que je suis sincèrement désolé d’être au centre de l’attention ces jours-ci, et je regrette que l’on écrive sur moi et non sur les médecins et tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, qui luttent contre cette crise", a notamment indiqué l'international serbe.

"Mon test Covid-19 était négatif, c’est pourquoi j’ai décidé de me rendre en Serbie, pour aider et soutenir notre peuple, ainsi que pour être proche de ma famille. Une fois arrivé en Serbie, j’ai été testé et le résultat était négatif", avant de poursuivre : "En Espagne, vous êtes autorisé à faire du shopping ou à acheter des produits dans les pharmacies, ce qui n’est pas le cas ici. Je m’excuse auprès de tout le monde si j’ai pu blesser ou mettre en danger qui que ce soit. J’espère qu’ensemble, nous pourrons surmonter tout cela."