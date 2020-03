Pour le Real Madrid, pas question de laisser partir Zidane

L'avenir de Zinedine Zidane à la tête du Real n'est pas remis en question, au contraire, le Real veut faire durer l'aventure le plus longtemps possible.

Revenu sur le banc du Real Marid il y a un peu plus d'un an, Zinedine Zidane ne devrait pas en bouger à l'issue (même incertaine) de la saison. Le Français a encore deux ans de contrat avec le Real et la direction de la Maison Blanche espère aller au bout de ces deux années.

Selon As, conserver Zizou est une priorité absolue pour le Real Madrid. Une bonne nouvelle pour Eden Hazard qui n'a pas vraiment eu l'occasion, jusqu'ici, de profiter de sa première saison sous les ordres de son idole de jeunesse...