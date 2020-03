Un coéquipier d'Axel Witsel et Thorgan Hazard (déjà) sur le marché ?

L'ancien grand espoir du football mondial vit un moment compliqué de sa carrière et peine à grappiller du temps de jeu.

Du haut de ses 27 ans, le joueur du Borussia Dortmund a normalement encore plusieurs années de carrière au plus haut niveau devant lui. Toutefois, la réalité actuelle est bien autre. En effet, malgré son palmarès de Champion du Monde, international allemand à plus de 60 reprises, vainqueur de 5 Bundesligas et d’un Mondial des Clubs, Mario Götze ne joue pas.

Après un passage controversé de Dortmund au Bayern, Götze était ensuite revenu au Borussia mais ne s'y est jamais vraiment imposé. Et d'après le journal Bild, le joueur et le club seraient parvenus à un accord pour ne pas prolonger le contrat du médian, qui se termine... cet été.

Depuis le début de l’année 2020, Mario Götze n'a joué que... 20 minutes toutes compétitions confondues. Ses quatre minutes de jeu en fin de match à Paris en 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Paris SG pourraient être ses dernières sous le maillot de Dortmund vu la situation actuelle liée au covid-19.

Götze ne devrait pas manquer d'offres car un joueur de son calibre reste une aubaine pour tout club du top. A bon entendeur...