Arrivé au Barça l'été dernier et déjà "à vendre"?

Le Français ne s'est pas encore véritablement imposé en Catalogne.

Antoine Griezmann, déjà sur le départ à Barcelone? Selon les informations du quotidien catalan Sport, le Barça, à la recherche de liquidités, sera prêt à laisser filer son attaquant français et aurait déjà fixé son prix: 100 millions d'euros, soit 20 millions de moins que la somme déboursée par le leader du championnat d'Espagne en début de saison.

Car, si Antoine Griezmann est monté sur le podium des transferts les plus chers de l'histoire du Barça, derrière Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, il n'a pas encore vraiment réussi à faire l'unanimité chez les Blaugrana. Au total, il a participé à 34 rencontres cette saison, pour 14 buts et quatre passes décisives. Des statistiques honorables, qui n'ont pourtant pas suffi à faire taire les critiques en Catalogne.